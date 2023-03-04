В Минобороны заявили, что Шойгу вручил государственные награды военнослужащим

Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время инспектирования группировки войск «Восток» вручил государственные награды военнослужащим на передовой. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

В ходе инспекции российский министр поблагодарил военнослужащих за их самоотверженность.

Как поясняется, Шойгу отметил работу военных, которые выполняют задачи в зоне проведения спецоперации. Он вручил медали за героизм. Участники спецоперации получили ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел», — следовало из обращения Шойгу к участникам СВО.

На Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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