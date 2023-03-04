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В КНР рассказали о причинах наращивания военного бюджета

МИД КНР: Китай наращивает военный бюджет из-за возросших вызовов безопасности

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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Официальный представитель первой сессии 14-го созыва китайского законодательного органа ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей ) Ван Чао заявил, что наращивание военного бюджета КНР связано с необходимостью отвечать на сложные вызовы безопасности и выполнять обязательства крупной страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Ван Чао не назвал журналистам конкретных показателей увеличения расходов на оборону Китая в 2023 году, призвав подождать обнародования бюджета. Сессия ВСНП продлится с 5 по 13 марта. Как правило, проект бюджета представляется общественности в первый день работы собрания.

В 2022 году Китай увеличил расходы на оборону на 7,1%. Его военный бюджет составил $229,5 млрд.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и 4 кораблей армии Китайской народной республики.

3 марта в Белом доме заявили, что Китай до сих пор не снял с повестки дня вопрос о предоставлении военной помощи России.

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