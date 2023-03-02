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Силуанов: отключение от SWIFT, Visa и Mastercard не повлияло на внутренние транзакции в РФ

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что отключение от SWIFT, Visa и Mastercard никак не повлияло на стабильность внутренних финансовых транзакций в РФ. Об этом он сообщил в интервью RT.

При этом он добавил, что министерство финансов «почувствовало» заморозку зарубежных активов, но Россия «довольно быстро переориентировалась с Запада на Восток».

Ранее Силуанов рассказал, что по данным на начало 2023 года государственный долг составил 15,1% к ВВП.

По словам министра, низкий госдолг, ответственная бюджетная политика, система плавающего курса и таргетирование инфляции являются основой финансовой стабильности России. Также преимуществами российской финансовой системы он назвал формирование независимой системы функционирования финансового рынка, включающей платежную систему МИР и Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

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