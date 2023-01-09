La Repubblica: Италия вряд ли одобрит отправку шестой партии оружия на Украину до февраля

Итальянские власти примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля, пишет газета La Repubblica.

В конце января будет принято решение, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены на Украину.

Речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и управляемых ракет Aspide.

По данным издания, у самой Италии наблюдаются истощения запасов оружия.

При этом в офисе Зеленского заявили, что у Украины есть «все необходимые гарантии» от Италии по оружию.