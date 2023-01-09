В офисе Зеленского заявили, что у Украины есть «все необходимые гарантии» от Италии по оружию

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева есть «все необходимые гарантии» со стороны властей Италии в плане новых поставок оружия. Соответствующее заявление он сделал в беседе с итальянской газетой La Repubblica.

«У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят [от нескольких факторов]», — сказал Подоляк.

Он назвал контакты между Италией и Украиной «чрезвычайно эффективными и действенными».

«Мы бы очень хотели, чтобы решения на государственном уровне [об отправке оружия], в том числе в Италии, принимались быстрее», — отметил Подоляк.

По его словам, среди прочего Киев хотел бы, чтобы ему поставили «системы противоракетной или противовоздушной обороны», реактивные системы залпового огня, тяжелые танки и беспилотники.

Ранее издание La Repubblica со ссылкой на источник в Вашингтоне писало, что США оказывают давление на Рим в вопросах поставок Киеву вооружения.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.