Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского заявили, что у Украины есть «все необходимые гарантии» от Италии по оружию

close
100%
Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева есть «все необходимые гарантии» со стороны властей Италии в плане новых поставок оружия. Соответствующее заявление он сделал в беседе с итальянской газетой La Repubblica.

«У нас есть все необходимые гарантии, но количество и тип оружия зависят [от нескольких факторов]», — сказал Подоляк.

Он назвал контакты между Италией и Украиной «чрезвычайно эффективными и действенными».

«Мы бы очень хотели, чтобы решения на государственном уровне [об отправке оружия], в том числе в Италии, принимались быстрее», — отметил Подоляк.

По его словам, среди прочего Киев хотел бы, чтобы ему поставили «системы противоракетной или противовоздушной обороны», реактивные системы залпового огня, тяжелые танки и беспилотники.

Ранее издание La Repubblica со ссылкой на источник в Вашингтоне писало, что США оказывают давление на Рим в вопросах поставок Киеву вооружения.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть