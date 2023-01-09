ТАСС: ремонт и восстановление АПЛ спецназначения «Лошарик» завершится в 2024 году

Ремонт и восстановление после пожара российской атомной подводной лодки (АПЛ) спецназначения АС-31, которая также известна как «Лошарик», планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник.

Как рассказал собеседник агентства, к данному моменту на лодку загрузили новую активную зону реактора, также идет монтаж и наладка новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен поврежденных или уничтоженных при пожаре.

«Завершить работы намечено в конце 2024 года, после чего примерно в течение следующего года будут проведены испытания аппарата», — сказал он.

Титановый корпус подлодки не пострадал во время пожара, поэтому аппарат сможет погружаться на прежнюю предельную глубину, отметил источник агентства.

При этом он подчеркнул, что глубина погружения может быть незначительно уменьшена во избежание возможных рисков.

1 июля 2019 года на АПЛ АС-31, которая находилась на полигоне боевой подготовки Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, произошло возгорание. Как сообщалось, возгорание произошло в ходе проведения измерений рельефа дна. В Минобороны РФ заявляли, что возгорание произошло в аккумуляторном отсеке. Ядерная энергетическая установка в ходе пожара не пострадала.