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Эрдоган: мировое сообщество помогает торговцам оружием вместо обеспечения мира на Украине

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Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что международное сообщество не предприняло шаги для обеспечения мира на территории Украины, но вместо этого помогает торговцам оружием, в то время как турецкая сторона контактирует и с Москвой, и с Киевом. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Международное сообщество предприняло какие-нибудь шаги для урегулирования? Все помогают торговцам оружием. Мы же думаем о том, как обеспечить мир, поэтому одновременно общаемся с Путиным и Зеленским. Мы искренне продолжаем прилагать усилия на этом пути», — сказал он.

Ранее официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре считают, что режим прекращения огня, который объявила Россия в ходе боевых действий на Украине, должен длиться дольше 36 часов.

Он отметил, что турецкая сторона готова приложить максимум усилий, чтобы сформировать условия диалога для прекращения боевых действий.

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