Эрдоган: мировое сообщество помогает торговцам оружием вместо обеспечения мира на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что международное сообщество не предприняло шаги для обеспечения мира на территории Украины, но вместо этого помогает торговцам оружием, в то время как турецкая сторона контактирует и с Москвой, и с Киевом. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Международное сообщество предприняло какие-нибудь шаги для урегулирования? Все помогают торговцам оружием. Мы же думаем о том, как обеспечить мир, поэтому одновременно общаемся с Путиным и Зеленским. Мы искренне продолжаем прилагать усилия на этом пути», — сказал он.

Ранее официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре считают, что режим прекращения огня, который объявила Россия в ходе боевых действий на Украине, должен длиться дольше 36 часов.

Он отметил, что турецкая сторона готова приложить максимум усилий, чтобы сформировать условия диалога для прекращения боевых действий.