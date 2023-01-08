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Офицер спецназа «Алабай» заявил о тяжелых боях ВС России в Соледаре

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» заявил ТАСС, что российские силовики сейчас ведут тяжелые бои в Соледаре в ДНР.

«Вот такие тяжелые городские бои, когда город превращен в крепость, требуют больших сил <...>. Идет планомерное освобождение Соледара, то есть обходят с флангов, работают — и именно непосредственно по центру», — сказал он.

По словам Новикова, штурмовые подразделения в городе представлены в основном бойцами ЧВК «Вагнер», а помощь им оказывают военные второго армейского корпуса и спецназа «Ахмат».

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона оценила ситуацию в Соледаре как «очень тяжелую» и рассказала, что большую часть армии страны составляют мобилизованные, которые проходят «сложное» испытание.

По ее словам, ВСУ продвигаются вперед на ряде участков Донецкой области, но испытывают сложности на других направлениях.

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