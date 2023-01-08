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МО РФ заявило о провокации Киева с телами в канун Рождества

Минобороны: спецслужбы Украины подготовили провокацию против России в Харьковской области

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Libkos/AP

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине обвинил специальные службы страны в подготовке масштабной провокации, направленной на обвинение российских вооруженных сил в военных преступлениях, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По заявлению Минобороны, в канун православного Рождества ГБР и СБ Украины организовали работы «по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области». Как утверждают в российском военном ведомстве, в могилах были захоронены местные жители, умершие от естественных причин во время нахождения в населенных пунктах российских военных.

«После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими», — заявили в российском министерстве.

Там также обвинили спецслужбы Украины в проведении фото- и видеофиксации тел умерших и в присутствии «понятых» и имитации работы судмедэкспертов и совершения других процессуальных действий.

Минобороны заверяет, что таким образом Киев «на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории» и убедить в необходимости дальнейшей поддержки.

Ранее МО РФ заявляло о проведении «операции возмездия» в ответ на обстрел украинских Вооруженных сил 1 января по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке в ДНР.

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