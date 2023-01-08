Глава Минэкономики ФРГ Хабек допустил поставки Киеву танков Leopard

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек не исключил возможность поставки Украине танков Leopard в будущем. Об этом сообщает Reuters.

«Конечно, этого нельзя исключать», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что вице-президенты бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступили за поставку в Украину немецких основных боевых танков Leopard.

Они отметили, что «было бы неправильно» останавливаться на отправке Украине боевых машин пехоты Marder. Представители бундестага подчеркнули, что Германия должна сделать все, что возможно, для сохранения обороноспособности Украины.

До этого сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.