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Замглавы МО Украины Маляр назвала «очень тяжелой» ситуацию в Соледаре

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annamaliar

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона оценила ситуацию в Соледаре как «очень тяжелую» и рассказала, что большую часть армии страны составляют мобилизованные, которые проходят «сложное» испытание.

По ее словам, ВСУ продвигаются вперед на ряде участков Донецкой области, но испытывают сложности на других направлениях.

«Сейчас очень тяжело в Соледаре», — сказала замглавы Минобороны.

Маляр отметила, что мобилизованные составляют на данный момент большую часть украинской армии и проходят «сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны».

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что украинские военные вскоре могут оставить город Соледар, находящийся в Донецкой народной республике.

Точных сведений, когда Вооруженные силы Украины покинут Соледар, в настоящий момент не приводится.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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