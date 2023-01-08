Bloomberg: Украина не должна использовать оружие Запада для ударов вглубь России

Американский обозреватель Андреас Клут заявил в колонке для Bloomberg, что передача Украине новых вооружений подразумевает соблюдение условия, согласно которому ВСУ не могут наносить удары по территориям, которые Запад признает российскими.

По его словам, ВСУ и сейчас не могут использовать зарубежное вооружение для ударов вглубь РФ, так как это может привести к полномасштабному конфликту.

«Если у Кремля, с Путиным или без него, действительно есть красная черта, такое вторжение будет означать ее пересечение — как подразумевает российская ядерная доктрина», — написал обозреватель.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд.

Представитель администрации американского президента рассказала, что в рамках пакета будут поставлены гаубицы, БМП и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух».