Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: Украина не должна использовать оружие Запада для ударов вглубь России

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Американский обозреватель Андреас Клут заявил в колонке для Bloomberg, что передача Украине новых вооружений подразумевает соблюдение условия, согласно которому ВСУ не могут наносить удары по территориям, которые Запад признает российскими.

По его словам, ВСУ и сейчас не могут использовать зарубежное вооружение для ударов вглубь РФ, так как это может привести к полномасштабному конфликту.

«Если у Кремля, с Путиным или без него, действительно есть красная черта, такое вторжение будет означать ее пересечение — как подразумевает российская ядерная доктрина», — написал обозреватель.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд.

Представитель администрации американского президента рассказала, что в рамках пакета будут поставлены гаубицы, БМП и бронетранспортеры, а также ракеты «земля-воздух».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть