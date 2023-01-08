Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: наемники под Кременной прикрываются мобилизованными

Военнослужащий Западного военного округа заявил РИА Новости, что иностранные наемники и силы специальных операций (ССО) Украины прикрываются мобилизованными, находясь на второй линии обороны в направлении Кременной.

По его словам, оборона ВСУ выстроена в три эшелона.

«Первая линия — это мобилизованные из числа вооруженных сил Украины, вторая линия — ССО Украины, а также наемники из иностранных государств, а третья линия также мобилизованные», — сказал военный.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России после окончания действия режима прекращения огня ликвидировали свыше 30 военных Вооруженных сил Украины в районе Купянского направления.

По словам представителя военного ведомства, с завершением режима прекращения огня было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Речь о районе Новоселовского в Луганской народной республике и Синьковки в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть