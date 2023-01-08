РИА Новости: наемники под Кременной прикрываются мобилизованными

Военнослужащий Западного военного округа заявил РИА Новости, что иностранные наемники и силы специальных операций (ССО) Украины прикрываются мобилизованными, находясь на второй линии обороны в направлении Кременной.

По его словам, оборона ВСУ выстроена в три эшелона.

«Первая линия — это мобилизованные из числа вооруженных сил Украины, вторая линия — ССО Украины, а также наемники из иностранных государств, а третья линия также мобилизованные», — сказал военный.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России после окончания действия режима прекращения огня ликвидировали свыше 30 военных Вооруженных сил Украины в районе Купянского направления.

По словам представителя военного ведомства, с завершением режима прекращения огня было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Речь о районе Новоселовского в Луганской народной республике и Синьковки в Харьковской области.