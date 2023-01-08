Рогов сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников-камикадзе над Мелитополем

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотника-камикадзе над Мелитополем.

«Сегодня в городе [Мелитополь] сработала система ПВО ВС РФ, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе», — написал он.

Рогов добавил, что подразделения ПВО несут круглосуточное дежурство, для обеспечения безопасности города. Также он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

7 января вечером Рогов в рассказал о взрывах в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей. 5 января он говорил о мощном взрыве в Мелитополе.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении четырех беспилотников украинской армии в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области.