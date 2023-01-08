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Глава Харьковской администрации Синегубов сообщил о повреждении промышленного предприятия

Глава Харьковской администрации Синегубов: промышленное предприятие повреждено в Мерефе

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Константин Либеров/AP

Глава областной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Мерефа было повреждено промышленное предприятие.

В Мерефе работают такие предприятия, как механический завод, завод железобетонных конструкций, также несколько пищевых и строительных заводов.

Ранее воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области, которые подконтрольны Киеву.

Отмечается, что сирены начали звучать в 00:07 (мск).

По информации украинского издания «Страна», в Харькове были взрывы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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