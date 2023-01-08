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МО России: ВС уничтожили свыше 30 украинских военных на Купянском направлении

Вооруженные силы России после окончания действия режима прекращения огня ликвидировали свыше 30 военных Вооруженных сил Украины в районе Купянского направления. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, с завершением режима прекращения огня было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Речь о районе Новоселовского в Луганской народной республике и Синьковки в Харьковской области.

«Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля», — пояснил Конашенков.

До этого МО РФ пообещало в одностороннем порядке соблюдать режим прекращения огня в зоне специальной военной операции до полуночи 8 января. В российском военном ведомстве подчеркивали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать российские позиции.

При этом в российском военном ведомстве уточнили, что украинские военные открывали огонь за минувшие сутки более 140 раз.

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Операция на Украине
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