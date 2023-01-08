Минобороны России: два дежурных МиГ-31БМ провели патрулирование над Тихим океаном

Два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ произвели плановые полеты над Тихим океаном. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ.

В сообщении говорится, что в полете были задействованы два дежурных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ из состава отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России. Летчики отрабатывали маневры в условиях низких температур и плохой видимости.

Отмечается, что все полеты проходят строго в соответствии с нормами международного права.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО в 2022 году обнаружили и сопроводили более 2 млн воздушных объектов.

«Из них более 600 тысяч иностранных самолетов, более 2 тысяч самолетов-разведчиков», — указали в военном ведомстве.

Также отмечается, что было обнаружено более 10 боевых стратегических бомбардировщиков.