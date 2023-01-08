В бундестаге призвали отправить Киеву танки Leopard

Вице-президенты бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступили за поставку в Украину немецких основных боевых танков Leopard, передает немецкая газета Hamburger Abendblatt.

Они отметили, что «было бы неправильно» останавливаться на отправке Украине боевых машин пехоты Marder. Представители бундестага подчеркнули, что Германия должна сделать все, что возможно, для сохранения обороноспособности Украины.

Кубики подчеркнул, что Германия не будет действовать в этом вопросе в одиночку и что любые шаги по поддержке Украины должны быть скоординированы с партнерами по НАТО.

Между тем ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль выразил уверенность, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard. В то же время власти Германии рассматривают возможность поставок Украине БМП Marder, писала газета Süddeutsche Zeitung.