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РИА Новости: артиллерия РФ ликвидировала украинскую технику под Кременной

РИА Новости показало видео уничтожения техники ВСУ на Краснолиманском направлении

Российским военным перед началом действия режима прекращения огня, установленного РФ, удалось уничтожить из артиллерии несколько единиц украинской техники в селе Торское на Краснолиманском направлении Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Поясняется, что ликвидирована техника Украины с личным составом.

«Через Торское они [украинское командование] перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, все это продолжается с осени. Мы держим ситуацию под контролем», — приводит агентство комментарий участника спецоперации, военнослужащего РФ.

На видео оперативного контроля попал момент поражения техники киевских силовиков, добавили в агентстве.

В данном ролике можно заметить, как начал гореть один из пораженных пикапов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Минобороны РФ сообщило о продолжении режима прекращения огня в зоне СВО и обстрелах ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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