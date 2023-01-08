РИА Новости: артиллерия РФ ликвидировала украинскую технику под Кременной

Российским военным перед началом действия режима прекращения огня, установленного РФ, удалось уничтожить из артиллерии несколько единиц украинской техники в селе Торское на Краснолиманском направлении Луганской народной республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Поясняется, что ликвидирована техника Украины с личным составом.

«Через Торское они [украинское командование] перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, все это продолжается с осени. Мы держим ситуацию под контролем», — приводит агентство комментарий участника спецоперации, военнослужащего РФ.

На видео оперативного контроля попал момент поражения техники киевских силовиков, добавили в агентстве.

В данном ролике можно заметить, как начал гореть один из пораженных пикапов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Минобороны РФ сообщило о продолжении режима прекращения огня в зоне СВО и обстрелах ВСУ.