Командующий ООС Украины в Донбассе Павлюк: угрозы наступления РФ из Белоруссии нет

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что сейчас угрозы наступления ВС РФ с территории Белоруссии в ходе спецоперации нет. Об этом сообщается в интервью изданию «Московской комсомолец».

По словам командующего ООС Украины, такой расклад и исход движения СВО отсутствует.

«В данный момент непосредственной угрозы нет», — отметил Павлюк в беседе со СМИ.

Павлюк прокомментировал высказывание главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, допустившего якобы наступление российский армии из Белоруссии.

Как считает украинский генерал, главной задачей группировки воск России, находящейся на территории Белоруссии, сейчас значится сдерживание сил военных Украины близ границы.

В свою очередь Павлюк подчеркнул, что на Украине ведут подготовку к различным вариантам событий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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