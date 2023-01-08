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В ДНР сообщили о повреждении Старобешевской ТЭС после удара ВСУ

Старобешевская тепловая электростанция (ТЭС) в Донецкой народной республике оказалась повреждена после удара со стороны Вооруженных сил Украины, информировали в администрации Старобешевского района. Об этом сообщает ТАСС.

Удар по объекту нанесен в ночь на воскресенье, 8 января, при этом под завалами могут оставаться два человека.

«На месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы. Предположительно, минимум два человека — сотрудники станции — могут находиться под обломками», — пояснили в местной администрации.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины разъяснили, что украинские военные нанесли удар по Старобешевской ТЭС с применением реактивной системы залпового огня.

Точных сведений о пострадавших или погибших в результате удара ВСУ по объекту в ДНР сейчас нет.

Ранее в Запорожье заявили, что ВСУ ночью нанесли удар по больнице в Токмаке.

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