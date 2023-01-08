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Yonhap: Южная Корея может приобрести израильскую систему обнаружения дронов

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Depositphotos

Вооруженные силы Южной Кореи изучают возможность покупки израильской системы обнаружения беспилотников под названием Sky Spotter. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник в южнокорейском Минобороны.

По сведениям агентства, речь может идти о покупке системы Sky Spotter, которую разработала компания Rafael Advanced Defense Systems.

Данная система, упомянутая в статье, рассчитана на раннее обнаружение и отслеживание воздушных объектов, включая беспилотные летательные аппараты.

Также Sky Spotter под силу выявить воздушные змеи и шары.

Закупки могут начаться из-за критики оборонных ведомств Южной Кореи после того, как в конце декабря 2022 года на территорию страны проникли пять беспилотников Северной Кореи.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал подготовиться к войне после вторжения беспилотников КНДР.

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