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РИА Новости: военные РФ применили против ВСУ самый мощный самоходный миномет «Тюльпан»

Российские Вооруженные силы применили в зоне спецоперации на Украине тяжелый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан», сообщает РИА Новости.

На опубликованных агентством кадрах видно несколько взрывов, которые разрушают бетонные укрепления украинского военного объекта. Огонь корректирует оператор беспилотника 1-й Славянской бригады. Оружие предназначено для уничтожения фортификационных сооружений, скоплений техники и живой силы противника.

«Тюльпан» назван в статье самым мощным минометом в мире. Впервые их применили в 1980-е годы в Афганистане для уничтожения огневых точек боевиков в пещерах и каменных завалах. Впоследствии самоходные минометы использовались во время второй чеченской компании, в том числе при штурме Грозного в 1999-2000 годах и уничтожении бункеров с боевиками.

Как сообщала госкорпорация «Ростех», «Тюльпаны» продолжают поступать в войска, наряду с самоходными артиллерийскими установками Мста-С, «Малка», «Акация», «Гиацинт-С» и другой техникой.

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Операция на Украине
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