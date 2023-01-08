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Офицер НМ ЛНР Марочко: за последние два дня ВСУ не обстреливали населенные пункты ЛНР

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко заявил, что украинские войска за минувшие сутки не обстреливали населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР). Об этом Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

«7 января 2023 года представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — написал он.

6 января, по информации Марочко, обстрелов по территории республики тоже не было.

5 января президент России Владимир Путин после предложения патриарха всея Руси Кирилла о прекращении огня на Рождество поручил главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим тишины на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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