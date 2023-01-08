СЦКК: ВСУ обстреляли Еленовку снарядами «натовского» калибра

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Еленовку, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра 155 мм.

«После 00:00 зафиксирован обстрел по направлению: 02:00 — населенный пункт Антоновка — населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства.

Ранее в СЦКК сообщили, что украинские войска за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 178 боеприпасов. По информации представительства, ВСУ обстреляли девять населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Горловку, Верхнеторецкое, Ясиноватую, Каштановое, Яковлевку, Минеральное и Макеевку.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.