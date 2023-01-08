Daily Mail: каждый четвертый британский солдат страдает ожирением

Каждый четвертый британский солдат страдает ожирением, опасным для здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, избыточный вес за последние пять лет был зафиксирован у 40 тыс. из 145 тыс. британских военнослужащих. При этом 5,2 тыс. военных уволили с армейской службы по медицинским показаниям из-за ожирения — самый «тяжелый» солдат весил 30 стоунов (190 кг), а вес более 800 уволенных военнослужащих превышал 18 стоунов (более 114 кг).

С 2014 года таблетки для похудения были выписаны 850 солдатам, еще более 60 сделали липосакцию.

Бывший командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп возложил вину за ожирение военных на руководство армии.

«Каждый военный мужчина или женщина с избыточным весом набрали лишние килограммы во время службы. За исключением тех, кто болен или получил травму, которая приводит к ожирению, этому нет оправдания. Это свидетельствует о несостоятельности руководства», — приводит издание слова Кемпа.

По словам полковника, допустить ожирение для солдат — это то же самое, что перестать следить за техническим состоянием боевых машин или систем вооружения, пока они не перестанут функционировать.

Ранее сообщалось, что в США большое количество новобранцев страдают от лишнего веса — лишь 23% молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил.