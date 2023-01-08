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Daily Mail: каждый четвертый британский солдат страдает ожирением

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Khalid Mohammed/AP

Каждый четвертый британский солдат страдает ожирением, опасным для здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, избыточный вес за последние пять лет был зафиксирован у 40 тыс. из 145 тыс. британских военнослужащих. При этом 5,2 тыс. военных уволили с армейской службы по медицинским показаниям из-за ожирения — самый «тяжелый» солдат весил 30 стоунов (190 кг), а вес более 800 уволенных военнослужащих превышал 18 стоунов (более 114 кг).

С 2014 года таблетки для похудения были выписаны 850 солдатам, еще более 60 сделали липосакцию.

Бывший командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп возложил вину за ожирение военных на руководство армии.

«Каждый военный мужчина или женщина с избыточным весом набрали лишние килограммы во время службы. За исключением тех, кто болен или получил травму, которая приводит к ожирению, этому нет оправдания. Это свидетельствует о несостоятельности руководства», — приводит издание слова Кемпа.

По словам полковника, допустить ожирение для солдат — это то же самое, что перестать следить за техническим состоянием боевых машин или систем вооружения, пока они не перестанут функционировать.

Ранее сообщалось, что в США большое количество новобранцев страдают от лишнего веса — лишь 23% молодых американцев отвечают требованиям вооруженных сил.

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