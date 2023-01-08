СМИ: Rafale-M обошел МиГ-29К в конкурсе на самолет для индийского авианосца INS Vikrant

Французский палубный истребитель Rafale-M одержал победу в конкурсе на палубный самолет для индийского авианосца INS Vikrant, обойдя российский МиГ-29К и американский Boeing F/A-18. Об этом сообщает BulgarianMilitary.com.

По данным издания, МиГ-29 выбыл из борьбы «как минимум год назад», а F-18 сошел с дистанции из-за нежелания Boeing передавать Индии технологии производства самолета, поскольку одним из условий конкурса является локализация производства истребителя в рамках программы «Сделано в Индии».

Издание отмечает, что основу ВВС Индии составляют российские Су-30МКИ, которые производятся внутри страны. При этом Индия эксплуатирует 36 истребителей Rafale, которые поступили на вооружение индийских ВВС в 2022 году. В 2021 году Индия также закупила 24 бывших в употреблении французских истребителя Mirage 2000.

Помимо этого Франция согласилась помочь Индии организовать производство вертолетных двигателей, что решает проблему с силовой установкой для индийского легкого вертолета Mk III. Однако официальной информации о победе Rafale-М пока нет.

Ранее сообщалось, что Минобороны Индии объявило конкурс по выбору модели истребителя, которым будет вооружен первый индийский авианосец INS Vikrant.

За контракт на 24–26 машины сразятся французский истребитель Rafale-M и американский F-18. Обе машины прошли испытания на береговом испытательном полигоне (SBTF) в Гоа, где сымитирован трамплин, аналогичный палубе авианосца.

Командующий индийским флотом вице-адмирал Сатиш Гормад заявил, что отчет об испытаниях будет представлен «как можно скорее», решение о приобретении самолетов «будет ускорено».

Первый индийский авианосец собственной постройки обладает водоизмещением 39 тыс. тонн, на его борту будут размещаться 26 палубных истребителей и 10 вертолетов.