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Австралия закупит норвежские противокорабельные ракеты Kongsberg для фрегатов и эсминцев

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Jason Lee/Reuters

Австралия закупит норвежские противокорабельные крылатые ракеты Kongsberg Naval Strike Missile (NSM) для вооружения фрегатов класса ANZAC и эсминцев класса HOBART ВМС Австралии. Соответствующий контракт был подписан с производителем ракет, норвежской компанией Kongsberg Defense & Aerospace, сообщает Asia Pacific Defence Reporter.

Помимо самих ракет, в поставку включено дополнительное оборудование, назначение которого не раскрывается. Отмечается, что кроме надводных целей, ракеты способны поражать и наземные объекты.

NSM Kongsberg должны будут заменить противокорабельных ракет Harpoon в 2024 году. Австралия является ключевым заказчиком NSM, поэтому Kongsberg планирует развернуть производство ракет в Австралии на заводе дочерней компании Kongsberg Defense Australia с привлечением местных поставщиков.

Для этого будет открыт новый производственный объект в Моусон-Лейкс в Южной Австралии.

Ракеты NSM были разработаны в 2007 году. Способны поражать цели на удалении от 3 до 185 км. Масса боевой части составляет 120 кг. Заказчиками ракеты выступают Польша и США.

Ранее сообщалось, что США и Австралия договорились расширить оборонные связи, в том числе увеличить количество дислоцированных на океанском континенте американских военных, включая сухопутные силы и ВМС. Об этом на совместной пресс-конференции сообщили глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Причинами расширения сотрудничества с Австралией Остин назвал развитие Китая и конфликт на Юго-Востоке Украины. При этом шеф Пентагона заявил, что США и Австралия разделяют образ будущего, где страны могут «сами определять свое будущее».

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