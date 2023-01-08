Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что женщины на данный момент служат добровольно

Заместитель министра обороны Украины Маляр заявила, что женщины в рядах ВСУ на данный момент служат добровольно, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«На сегодня нет мобилизации женщин. Единственная специальность, подлежащая мобилизации, — это медицинская, но по ней до 2026 года [для женщин] нет обязательной постановки на учет», — заявила Маляр.

По ее словам, находящиеся на фронте около пяти тысяч женщин пребывают там добровольно.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте с Россией.

Резников утверждает, что Украина играет роль «щита для всего цивилизованного мира», имея в виду Запад. В России политики и дипломаты неоднократно заявляли о том, что НАТО принимает участие в конфликте на Украине как одна из сторон.