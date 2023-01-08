СЦКК: ВСУ за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 178 боеприпасов

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 33 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив в общей сложности 178 боеприпасов.

«На Донецком направлении противник совершил 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На Горловском — 15 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. Выпустили 178 единиц различных боеприпасов», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские войска обстреляли девять населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Горловка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Каштановое, Яковлевка, Минеральное и Макеевка.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что украинские войска за сутки обстреляли Запорожскую область 31 раз.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.