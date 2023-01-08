В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области, которые подконтрольны Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сирены начали звучать в 00:07 (мск).

По информации украинского издания «Страна», в Харькове были взрывы.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Украины. Он отметил, что там «громко», и заявил, что ему сообщили о «как минимум четырех» взрывах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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