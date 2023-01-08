Глава правящей партии Германии отказался поставлять Украине танки Leopard

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard, сообщает объединение RND.

«Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну», — заявил Клингбайль.

Он добавил, что поставки БМП Marder являются согласованным сигналом поддержки со стороны Запада.

Кремль многократно отмечал, что страны НАТО являются участником конфликта на Украине и несут ответственность за эскалацию конфликта.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе брифинга заявил, что Варшава пока не планирует передавать Киеву свои танки Leopard.