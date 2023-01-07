Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале заявил о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем украинских властей.

«В Запорожье громко! С 23:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы», — написал он.

По словам Рогова, ему сообщили о «как минимум четырех» взрывах. После первых прозвучала воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало в одностороннем порядке соблюдать режим прекращения огня в зоне СВО до полуночи 8 января. В российском военном ведомстве заявляют, что украинские войска продолжают обстреливать российские позиции. Владимир Путин объявил «режим тишины» с полудня 6 января после соответствующего предложения патриарха Кирилла. В Киеве предложение Москвы отвергли, а на Западе заявили, что Россия использует паузу для перегруппировки войск.