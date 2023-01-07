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Власти Польши заявили, что Варшава пока не намерена передавать Киеву свои танки

Премьер Моравецкий заверил, что Польша пока не намерена передавать Киеву танки Leopard

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в ходе брифинга заявил, что Варшава пока не планирует передавать Киеву свои танки Leopard. Его слова передает ТАСС.

«Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать (Украине. — «Газета.Ru») не намерены <...> Польша сама без широкой коалиции не собирается передавать», — пояснил Моравецкий.

Он добавил, что в настоящий момент власти Польши ведут переговоры с другими странами о создании коалиции, которая будет передавать Украине тяжелое вооружение. В частности, переговоры ведутся с Германией.

Как сообщает агентство со ссылкой на неофициальную информацию Польского радио, Варшава передала Киеву более 200 танков Т-72 и боевых машин пехоты.

Ранее Моравецкий говорил о недопустимости прославления Украиной лидера Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Степана Бандеры. Он обещал напомнить об этом своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю при первой встрече.

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