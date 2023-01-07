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РИА Новости опубликовало кадры танковой дуэли в Донбассе

Агентство РИА Новости опубликовало кадры танковой дуэли на территории Донбасса, в которой участвовали три танка российских вооруженных сил против двух танков украинских военных.

«Один из трех танков выдвигается с асфальтовой дороги на проселочную и подъезжает к лесополосе. Два других танка движутся по асфальтовой дороге и отвлекали внимание двух танков, которые расположились в другой лесополосе», — рассказал российский военный, который прокомментировал видео сражения.

При этом, как следует из видео, третий российский танк незаметно подъехал к танку ВСУ и подбил его, когда «противник» атаковал два других танка ВС РФ, находившихся в прямой видимости.

Ранее сообщалось, что Минобороны пообещало в одностороннем порядке соблюдать режим прекращения огня в зоне СВО до полуночи 8 января. В российском военном ведомстве заявляют, что украинские войска продолжают обстреливать российские позиции. Владимир Путин объявил «режим тишины» с полудня 6 января после соответствующего предложения патриарха Кирилла. В Киеве предложение Москвы отвергли, а на Западе заявили, что Россия использует паузу для перегруппировки войск.

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