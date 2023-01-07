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Le Monde: Франция может вывести силы спецназначения с базы в столице Буркина-Фасо

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Depositphotos

Во Франции допустили вывод сил специального назначения с базы, которая расположена в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

«Согласно источникам, вывод французских сил с базы, расположенной в Уагадугу с 2011 года, сейчас изучается как никогда», — сказано в сообщении.

По информации издания, «трения» между странами возрастают после нового государственного переворота в Буркина-Фасо.

При этом, как пишет Le Monde, в канцелярии главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню заявили, что никакие решения по данному вопросу приняты не были.

В октябре возглавляемые капитаном Ибраимом Траоре военные совершили государственный переворот в республике Буркина-Фасо. Группа путчистов объявила о смещении с поста главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы.

Впоследствии МИД Франции осудил нападение на здание французского посольства в Буркина-Фасо и призвал обеспечить безопасность дипломатов.

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