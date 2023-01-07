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Аэродромные автомобили «Горыныч» с реактивными двигателями задействовали на военных аэродромах

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Министерство обороны РФ

В новогодние праздники на аэродромах Западного военного округа дежурят около 20 специальных автомобилей «Горыныч» для расчистки взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Об этом сообщает официальный сайт Минобороны РФ.

По данным ведомства, каждый такой автомобиль оснащен реактивным двигателем ВК-1А, который способен разогревать воздух до 700 градусов по шкале Цельсия.

«Задействованная техника позволяет военнослужащим чистить от льда и намерзаний десятки метров в минуту. <...> Благодаря проделанной работе экипажи боевых самолетов Су-34, Су-27, Су-30СМ, Су-35С, боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-35 и Ми-28Н смогут безопасно проводить взлеты, посадку, а также рулежку на аэродромах», — говорится в сообщении.

Помимо «Горынычей» для обслуживания аэродромов задействуют поливочные машины АКПМ-3, наполненные противогололедными реагентами. Всего на дежурстве задействовано около 50 специальных автомобилей.

Ранее сообщалось, что военные инженеры Западного военного округа подготовили спецтехнику для помощи гражданскому населению в случае сильного снегопада во Владимирской области.

Военнослужащие учебного центра ЗВО сдали зачеты по расчистке маршрутов следования военной и гражданской техники путепрокладчиками БАТ-2, применяя для ликвидации древесно-снежных завалов инженерные машины разграждения ИМР-2.

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