РИА Новости: российские бойцы уничтожили опорный пункт противника на Сватовском участке

Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки Вооруженных сил РФ накануне объявленного Россией перемирия уничтожили огнем советской гаубицы «Мста-Б» опорный пункт украинской армии на Сватовском направлении в Донбассе, видео публикует РИА Новости.

На кадрах показана выгрузка российскими военными боеприпасов и их стрельба из гаубицы по частному дому, в котором разместились украинские силовики.

Один из военнослужащих рассказал, что противник ведет себя активно, но российские военнослужащие стараются пресечь все его вылазки.

С 12.00 6 января до 24.00 7 января на линии соприкосновения в зоне СВО по поручению президента РФ Владимира Путина действует режим прекращения огня.

Ранее командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск Вооруженных сил РФ заявил, что украинские войска применяют на Сватовском направлении артиллерию и дроны-камикадзе.