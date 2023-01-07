Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: российские бойцы уничтожили опорный пункт противника на Сватовском участке

Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки Вооруженных сил РФ накануне объявленного Россией перемирия уничтожили огнем советской гаубицы «Мста-Б» опорный пункт украинской армии на Сватовском направлении в Донбассе, видео публикует РИА Новости.

На кадрах показана выгрузка российскими военными боеприпасов и их стрельба из гаубицы по частному дому, в котором разместились украинские силовики.

Один из военнослужащих рассказал, что противник ведет себя активно, но российские военнослужащие стараются пресечь все его вылазки.

С 12.00 6 января до 24.00 7 января на линии соприкосновения в зоне СВО по поручению президента РФ Владимира Путина действует режим прекращения огня.

Ранее командир роты боевых машин поддержки танков «Терминатор» Западной группировки войск Вооруженных сил РФ заявил, что украинские войска применяют на Сватовском направлении артиллерию и дроны-камикадзе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть