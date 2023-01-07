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Посол Украины в Великобритании Пристайко: Киев теряет людей «направо и налево»

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Брайан Смит/РИА «Новости»

Украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко утверждает, что Киев не приводит точных сведений о потерях в рядах Вооруженных силах Украины из-за их масштабов. Об этом сообщает Newsweek.

По его словам, потери со стороны украинских военных являются огромными.

«Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные или гражданские, но можете представить, что цифры огромны, непостижимы», — подчеркнул Пристайко.

Как добавил дипломат, боевые действия на Украине предоставили странам Запада «уникальный шанс».

«В мире не так много стран, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития с целью победы над заклятым врагом», — сказал Пристайко.

Также украинский посол в Британии не верит, что спецоперация на Украине будет окончена в 2023-м году.

«Вот что я имею в виду: все силы на исходе, все, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине победить», — резюмировал Пристайко.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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