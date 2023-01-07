Экс-глава МО Молдавии Маринуца: страна должна углубить отношения с НАТО ради безопасности

Бывший глава министерства обороны Молдавии Виталий Маринуца заявил, что страна должна теснее сотрудничать с НАТО ради безопасности. Об этом сообщает издание Ziarul de Garda.

Политик считает, что Молдавия должна вступить в коалицию с другими странами, которые могли бы способствовать обеспечению национальной безопасности, особенно военной сфере.

Он считает, что в стране существует риск социальной дестабилизации, в особенности накануне местных выборов осенью 2023 года.

«В 2023 году для обеспечения безопасности граждан и территорий Молдавии придется максимально отойти от концепции нейтралитета и вступить в коалиции с другими государствами <...> Здесь я вижу углубление отношений с ЕС во всех сферах, а в сфере военной безопасности — с НАТО», — поделился Маринуца.

Ранее сообщалось, что Молдавия получила от США $30 млн для компенсации роста стоимости энергоресурсов.