Кадыров назвал небылицами информацию о гибели чеченских командиров в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает информацию о якобы гибели командиров республики в зоне проведения специальной военной операции на Украине небылицами. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

По словам Кадырова, к распространению подобных сведений о смерти якобы командиров из Чечни могут быть причастны «злые языки», находящиеся за пределами РФ.

«Участь злых языков – это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов...» — написал Кадыров.

Также Кадыров подчеркнул, что в течение последних дней регулярно появляются новости о якобы смерти в зоне СВО на Украине ряда командиров из Чечни.

«Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа», — обратил внимание глава Чечни.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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