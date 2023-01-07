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Минобороны РФ: украинские военные выпустили свыше 60 снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по жилым кварталам Донецка не менее 60 снарядов, заявили в Министерстве обороны РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале российского военного ведомства.

По данным пресс-службы Минобороны, украинские военные продолжают наносить удары, несмотря на действующий режим прекращения огня.

«По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60 снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка Донецкой народной республики нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS», — подчеркнули в МО.

Известно, что объединенная группировка российских войск в районе проведения специальной военной операции с 12.00 мск 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Донецка к началу действия режима тишины

Все новости на тему:
Операция на Украине
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