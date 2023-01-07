В Финляндии заявили о подготовке 12-го пакета военной помощи Украине

Глава оборонного ведомства Финляндии Микко Савола сообщил о подготовке 12-го пакета военной помощи Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

Он подчеркнул, что Финляндия поддерживает Украину. По словам министра, решения будут приняты в ближайшие недели.

«Содержание помощи готовится совместно с Силами обороны, при этом мы стараемся не подорвать собственную обороноспособность», — отметил Савола.

О предыдущем, 11-м, пакете военной помощи Украине на €28,8 млн минобороны Финляндии сообщало 20 декабря.

По данным Euractiv, с февраля 2022 года в общей сложности финские власти предоставили Украине €189,2 млн помощи.

До этого правительство Финляндии сообщило о выделении Киеву €4,5 млн для поддержки энергетического сектора.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, то Финляндия теряет миллионы евро за счастье видеть лозунг «Слава Украине» на улицах своих городов.