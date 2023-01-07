В НАТО усмотрели угрозу в союзе России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг увидел угрозу для стран Запада в сотрудничестве Китая и России. Его слова приводит сайт альянса.

«Их (Россию и Китай. — «Газета.Ru») объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию», — заявил Столтенберг.

По его словам, отказ Пекина обсуждать спецоперацию России на Украине стал главным свидетельство начала сотрудничества двух стран. Столтенберг добавил, что между Китаем и Россией расширяется экономическое сотрудничество. Кроме того, Китай не осудил спецоперацию России на Украине.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Вооруженные силы Украины выполняют миссию НАТО. По его словам, Украина играет роль «щита для всего цивилизованного мира», имея в виду Запад.