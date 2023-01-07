La Repubblica: США давят на Италию в вопросе поставок оружия Украине

Вашингтон оказывает давление на Рим в вопросах поставок Киеву вооружения, пишет газета La Repubblica, ссылаясь на источник в Вашингтоне.

По информации издания, между помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, состоялся телефонный разговор. Представители двух стран в числе прочего обсуждали поставки вооружения Украине.

Сообщается, что Италия еще не приняла шестой декрет об очередных поставках вооружения Киеву. Вашингтон настаивает на его скорейшем принятии. В распоряжении Рима имеются пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная, которой не хватает пусковой установки. Работа по ее модернизации ведется уже несколько месяцев.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин созвонился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним крупнейший пакет военной помощи Киеву на сумму более $3 млрд, а также перспективы оказания новой поддержки в этой сфере.