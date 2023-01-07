В ДНР сообщили об обстреле Макеевки из РСЗО

Украинские Вооруженные силы выпустили по Макеевке в Донецкой народной республике шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации ведомства, обстрел произошел в 6.00 из населенного пункта Константиновка.

6-7 января по поручению президента РФ Владимира Путина на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине был введен режим прекращения огня.

Киев не поддержал эту инициативу. В СЦКК сообщали о нескольких обстрелах населенных пунктов Гольмовский, Горловка и Макеевка за сутки. Также, по информации ведомства, под обстрелом оказался Донецк.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция.

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