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Воздушная тревога на Украине была отменена спустя 20 минут

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Global Look Press

В Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) воздушная тревога была отменена через 20 минут после ее объявления. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан, передает ТАСС.

Уточняется, что сирены зазвучали в 06:07 по московскому времени, а в в 06:34 тревога была отменена.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу «прикрытием».

С 10 октября российские Вооруженные силы ведут обстрелы энергетических и военных объектов Украины. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом, в частности, на атаку на Крымский мост, которую организовали украинские спецслужбы.

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