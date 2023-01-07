Пентагон: США продолжат оказывать военную помощь Украине, несмотря на раскол в Конгрессе

Заместитель министра обороны США Лаура Купер высказал мнение, что республиканцы и демократы продолжат поддерживать военную помощь Украине, несмотря на раскол в Палате представителей из-за проблем с выбором спикера. Ее слова передает ТАСС.

Как отметила Купер, Пентагон получал значительную поддержку «в вопросе обеспечения безопасности Украины от обеих партий». Она также выразила уверенность, что детали оказываемой помощи со временем будут меняться, однако, по мнению Купер, «поддержка останется на высоком уровне.

Заместитель министра обороны США также выразила готовность работать с Конгрессом для обеспечения оборонных нужд на фоне сообщений о том, что радикальные республиканцы готовы поддержать кандидатуру Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей в обмен на обещание добиться сокращения оборонного бюджета на $75 млрд.

Ранее сообщалось, что палата представителей США по итогам 11-го тура голосования не смогла избрать спикера. Уточнялось, что лидер республиканцев Кевин Маккарти не смог набрать 218 необходимых для победы голосов. Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп, кандидатуру которого выдвигал республиканец Мэтт Гетц, получил только один голос.

Таким образом, был побит рекорд столетней давности, когда спикера избрали в девятом раунде.