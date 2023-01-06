Пентагон назвал вооружения, включенные в крупнейший пакет военной помощи Украине

В рамках нового крупнейшего пакета военной помощи Украине Соединенные Штаты передадут Украине зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационным наведением, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Пентагона.

При этом в ведомстве не уточнили количество снарядов, а также с какой платформы их планируется запускать. В СМИ писали, что данные ракеты можно и с моря и с суши для перехвата крылатых ракет или самолетов противника.

Также в пакет вошли 50 БМП Bradley, сотня бронетранспортеров М113, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы, десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Также Киеву поступят боеприпасы к гранатометам и стрелковому оружию, противотанковые мины, оптику, приборы ночного видения, запчасти и прочее.

«Таким образом, США с начала работы администрации Байдена выделили Украине военную помощь на сумму более чем $24,9 млрд», — резюмировали в Пентагоне, уточнив, что из них $24,2 млрд были выделены с 24 февраля.

Ранее Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд.