Пентагон удвоил продолжительность декретного отпуска для военных

В американском военном ведомстве решили продлить отпуск по уходу за ребенком с шести до 12 недель после рождения или усыновления. Об этом сообщает FOX13 News Memphis.

По данным издания, новая норма заработает с 9 января 2023 года. Командиры частей должны сбалансировать декретный отпуск с потребностями своих подразделений и оперативными потребностями, говорится в служебной записке руководства Минобороны США.

«Когда вы думаете о пополнении вашей семьи, вы часто полагаетесь на бабушек и дедушек, друзей и уже существующие социальные связи. Но у военных семей может не быть этого, и поэтому наличие обоих родителей или только одного родителя, которые действительно смогут сосредоточиться на ребенке, будет иметь большое значение», — сказал президент и исполнительный директор Консультативной сети военных семей Шеннон Разсадин.

По его словам, увеличение отпуска по уходу за ребенком свидетельствует о желании Пентагона повысить значимость семьи для военнослужащих, а также выиграть в борьбе за кадры с частными компаниями.

Ранее сообщалось, что в Военно-воздушных силах США появилась форма для беременных военнослужащих.

Для получения формы требуется справка от врача. При этом после родов комплект одежды можно вернуть на склад, чтобы им могла воспользоваться другая военнослужащая.

По данным издания, одной из первой новую форму получила 35-летняя майор Дайана Халферти, которая служит в 730-й эскадрилье воздушной мобильности, дислоцированной на японской авиабазе Йокота.